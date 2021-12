Ovaj incident dogodio se samo desetak dana od šeste godišnjice pucnjave na njenog pokojnog supruga advokata Vladimira Zreleca, koji je 25. decembra 2015. godine od zadobijenih povreda preminuo

Izvor: Kurir

Sudija Višeg suda u Beogradu Anja Zrelec koja je u četvrtak uveče napala i udarila žensku osobu u jednom poznatom beogradskom lokalu u javnosti je počela da se pominje pošto je prije nekoliko godina u centru Beograda ubijen njen suprug Vladimir Zrelec.

Prema riječima svjedoka sudija Anja Zrelec vrijeđala je goste lokala i pored intervencije obezbjeđenja. Jednu gošću lokala sudija je udarila u lice a potom je verbalno vrijeđala i prijetila joj. Ona je odmah pošto je izazvala incident pobjegla iz lokala. U lokal je potom došla patrola policije koja je sačinila zapisnik o incidentu i uzela izjave svjedoka.

Svjedoci koji su bili te večeri prisutni u lokalu kažu da je sudija bila pod djejstvom alkohola i da se ponašala vrlo agresivno.

Ovaj incident dogodio se samo desetak dana od šeste godišnjice pucnjave na njenog pokojnog supruga advokata Vladimira Zreleca, koji je 25. decembra 2015. godine od zadobijenih povreda preminuo.

Njega je, kako je utvrdeno, ubio Vladimir Šaranović, rođak Slobodana Šaranovića, koji je bio u sukobu sa Lukom Bojovićem.

Vladimir Šaranović osuđen je pravosnažno na 30 godina zatvora zbog ovog zločina, a kako je utvrđeno Slobodan Šaranović koji je 2017. godine ubijen u Budvi, naručio je ubistvo ovog advokata nezadovoljan njegovim uslugama.

Na suđenju za ovo ubistvo, kao svjedok je govorila i supruga ubijenog advokata Anja, koja je ispričala da su prije smrti Vladimira stizale prijetnje od Slobodana Šaranovića. Zrelec je bio njegov dugogodišnji advokat, a njegova supruga je ispričala da je Šaranović nastavio da prijeti i pošto je advokat prestao da ga zastupa.

Anja Zrelec ispričala je da je njenog pokojnog supruga angažovao Slobodan Šaranović kada su se protiv njega u Srbiji i u Crnoj Gori vodili postupci zbog ubistva Nikole Bojovića. Ona se tome protivila jer se njen suprug nije ni bavio krivičnim pravom, ali je to učinio jer je, kako je ispričala, imao „potrebu da pomogne“.

Prijetnje su, kako je rekla, počele da stižu ubrzo nakon toga.

"Mjesec dana nakon toga je sve počelo, počeli su telefonski pozivi, konstantno maltretiranje i da to blago kažem, neumjesno ponašanje Slobodana Šaranovića", ispričala je na suđenju Anja Zrelec.

Zrelec je ispričala i da u tom periodu ona nije radila jer je bila u drugom stanju, zbog čega je mnogo vremena provodila sa suprugom, pa je bila upoznata sa ovim prijetnjama.

"On mi je rekao, a i sama sam čula. Šaranović se tokom tih telefonskih razgovora toliko drao da je odzvanjala cijela kuća", ispričala je.

Rekla je i da je znala da je njen suprug prijavio policiji da je u julu 2015. godine napadnut u Čuburskoj ulici u Beogradu kada je zadobio lakše povrede.

"Nije sumnjao da su prijetnje dolazile od Šaranovića", rekla je.

Upitana o prijetećem pismu koje je stiglo njenom suprugu, a koje je nakon pucnjave predala policiji, Anja Zrelec je ispričala da joj je suprug pokazao pismo čim ga je dobio.

"Vlada je htio da me zaštiti. On mi pismo jeste pokazao, ali ne i njegovu sadržinu. To sam pročitala tek kada je upucan. Koliko se sjećam, donijela ga je Slobodanova supruga Gordana Šaranović"; rekla je.

Zrelec je ispričala da su se prijetnje nastavile i kada je on prestao da zastupa Šaranovića u slučaju za ubistvo Nikole Bojovića. U istom postupku sudilo se i Milošu Delibašiću, Šaranovićevom bliskom saradniku.

"Kada je otkazao punomoćje Šaranoviću, ja sam mislila da je to gotovo, ali on je uzeo da zastupa Delibašića. Tad je tek nastao opšti haos ",ispričala je i dodala da su se prijetnje tada intenzivirale. „Čak i nakon otkaza punomoćja Šaranović ga je zvao telefonom i upućivao prijetnje.“