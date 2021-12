Baranin S.M. (29) prihvatio je zadatak dvojice organizatora kriminalnog klana čiji je navodno član - da otme, a potom i ubije smijenjenog pomoćnika direktora Uprave policije Zorana Lazovića, prenose Vijesti.

Izvor: MONDO/Miljana Dašić

U spisima Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) u koje Vijesti imaju uvid, nije objašnjeno kako je S.M, planirao da otme Lazovića.

Navodi se da je Baranin, osim starijeg Lazovića, pristao da otme i ubije još dvojicu službenika Uprave policije - Petra Lazovića i Ivana Đokovića.

Petar je, inače, službenik Sektora za borbu protiv kriminala i sin Zorana Lazovića.

SDT za Vijesti objašnjava da su se njih trojica našli na crnom spisku te kriminalne grupe jer su, “vršeći službene radnje djelovali u pravcu otkrivanja radnji organizatora i pripadnika kriminalne organizacije” koju su, prema tvrdnjama tužilaštva, formirali Podgoričanin Emil Tuzović i Baranin Stefan Đukić (Mandić).

U njihovim spisima piše i da je Đukić u decembru 2020. godine, a potom i 2. februara 2021. godine tražio od još neotkrivenih članova klana da ubiju Lazoviće i Đokovića čim budu smijenjeni.

”Ali treba ubiti ove policajce što su to radili”, navodno piše u poruci u kojoj su Vijesti imale uvid.

SDT tvrdi da su Milan Brajović zvani Fitilj i Zoran Perović prihvatili zadatak organizatora - da prikupljaju podatke o mjestu stanovanja specijalnog tužioca Saše Čađenovića, Zorana i Petra Lazovića:

”Kako bi ispod vozila koje koriste postavili eksplozivne naprave i lišili ih života”.

Tužioci ističu da je S.M. 5. februara potvrdio da će ubiti Đokovića “kada ga maknu sa posla”, nakon što mu je prethodno Đukić izdao nalog:

”Treba ga raznijeti kada ga maknu sa posla” i “Kada se rasformira Specijalno državno tužilaštvo, njega treba odrati”, poruke su koje je navodno poslao S.M. tog dana.

Ovaj mu je, navodno, “saglašavajući se sa tim planom, i prihvatajući ga u cijelosti” odgovorio - “A to oćemo, nema on đe bez na macu”, ali do realizacije kriminalnog plana nije došlo, piše u spisima SDT-a, naglašavaju Vijesti.

SDT tvrdi da je Đukić, prethodno, u decembru prošle godine od Milana Brajovića i još nekoliko osoba čiji identitet nije utvrđen, porukom tražio da ubiju Lazoviće i Đokovića, kao i specijalne tužioce Katnića i Čađenovića, čim ih novoizabrana vlast smijeni.

”Pa mnogo je lakše kad ih smijene sve brate. A moraš se paziti brate moj. A đe, vidiš ti to što se radi moj brate”, pisao je navodno Brajoviću posljednjeg dana prošle godine.

Iz tužilaštva tvrde i da je Mićić, osim za otmicu i ubistva, prihvatio uputstva Tuzovića i Đukića - da pruža logističku podršku za sada neidentifikovanim članovima tog kriminalnog klana, ali i da im predaje novac za nastavak djelovanja kriminalne organizacije

Ta kriminalna grupa navodno je planirala i likvidaciju glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića, specijalnog tužioca Čađenovića, Barana Jasmina Osmanagića i Nikole D. i Podgoričanina Marka Jankovića.

Istražitelji tvrde da su planirali i fizički napad na sutkinju podgoričkog Višeg suda Biljanu Uskoković.

”Ubiti smeće”

U transkriptima, koje SDT tvrdi da posjeduje i poruke su koje su članovi te kriminalne grupe razmjenjivali planirajući likvidacije Katnića i Čađenovića, ali i one kojima vrijeđaju dvojicu specijalnih tužilaca, pišu Vijesti.

Prema toj dokumentaciji, Đukić je 4. decembra 2020. godine osobi koju SDT još nije identifikovalo, preko kriptovane SKY ECC aplikacije poslao poruku kojom prijeti Čađenoviću i njegovom bratu:

”Evo vele Čađenović nudi sporazum za Danijelu. On je lud čovjek, a samo da ga maknu raznijeću ga u 100 komada i njega i brata mu”.

”Dajući dalja uputstva na isti način, navodeći u tekstualnoj poruci ‘Ošegat i njega i Čađenovića’, misleći na glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića i specijalnog tužioca Sašu Čađenovića, da bi 3. januara 2021. godine, u razgovoru sa zasada neutvrđenim članom kriminalne organizacije... porukama zahtijevao da se specijalni tužilac Čađenović liši života”, piše u spisima SDT-a.

Tvrde i da mu je Đukić tada poslao poruke: “Ljigav onaj Čađenović” i “Samo da ga maknu, ubiti smeće”.

Slične poruke navodno je slao i narednih dana, a 14. januara napisao je i: “E koji skot”, “To namjerno radi ta fukara glibava, da će ga mać’ samo”, kao i poruku: “A samo da ga makne, on je mrtav čovjek”.

U spisima piše i da je Đukić 2. februara dopisujući se sa Brajovićem konstatovao da će glavni specijalni tužilac i njegov saradnik Čađenović biti smijenjeni, ali i što treba uraditi:

”Jes moj brate, raznijet ga treba kad izađe otet i zalivadit’”.

Navodno, okrivljeni Aleksandar Raičević uz instrukcije koje je dobijao od Brajovića, postupajući po nalogu organizatora kriminalne organizacije, opservirao je puteve kojima se kretao, te objekte u kojima boravi glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić:

”Radi prikupljanja podataka i njegovog lišenja života”..

Prema dokumentima iz istrage, Raičevićev zadatak bio je i da opservira i prati pripadnike njima suprotstavljenog klana i druge osobe koje su od interesa za njihov klan, kao i da odredi vrijeme i mjesto na teritoriji Bara i Ulcinja gdje ih treba ubiti.

On je, navodi se u spisima, pristao i da sa drugim članovima tog klana, prati nosioce pravosudnih funkcija i organizatorima dostavlja podatke o njihovom kretanju.

Iz SDT-a je još ranije saopšteno da osumnjičenog S.M., Raičevića, Brajovića, Perovića, Dušana Boljevića, Dušana Dudića, Nina Koraća, Albina Salića, Bojana Lopičića i Branka Pejovića sumnjiče da su članovi kriminalne grupe koju su iz ukrajinskog zatvora formirali Đukić i Emil Tuzović.

Članovima te kriminalne organizacije, koju istražitelji dovode u vezu sa škaljarskim kriminalnim klanom, SDT označava i nedavno uhapšene Harisa Tuzovića, Jovana Mrvaljevića i Gorana Milašinovića.

Osim Perovića i Pejovića koji su u bjekstvu, ostali osumnjičeni su uhapšeni, podsjećaju Vijesti.

Organizatori te kriminalne grupe - Đukić i Emil Tuzović, uhapšeni su u Ukrajini zbog pokušaja ubistva jednog od navodnih vođa kavačkog kriminalnog klana Radoja Zvicera.

Stefan Mićić, koji je navodno trebalo da otme i ubije Lazoviće, hapšen je 2014. godine u Budvi, nakon što je policija u automobilu u kom je bio pronašla oko 120 grama kokaina.

Njegov brat M.M.(31) ubijen je u maju te godine u Baru - sa više hitaca pogodio ga je sugrađanin Nenad Mrdak.

Osumnjiučeni su, prema policijskoj evidenciji, bili bliski klanu koji je nekada vodio pokojni Luka Đurović.

S.M., navodno je ostao vjeran istoj ekipi, kojom sada, prema tvrdnjama policije, upravlja brat pokojnog Đurovića, zaključuju Vijesti.