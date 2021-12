Podgorička policija uhapsile je M.B. (31) osumnjičenog da je pokušao da ubije A.M. (20) i I.T. (24). Osumnjičenom se na teret stavlja i krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, a on će uz krivičnu prijavu biti priveden državnom tužiocu u Višem

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

“M.B. je 2. novembra 2021. godine, u naselju Stara Varoš upotrebom vatrenog oružja pokušao da ubije A.M. i I.T. A.M. je tada teško povrijeđen, dok je I.T. prošao bez povreda”, saopšteno je iz Uprave policije.

Osumnjičeni se nakon počinjenog krivičnog djela dao u bjekstvo.

“Povodom konkretnog krivičnog djela u kontinuitetu su preduzimane kriminalističko – operativne mjere i radnje na terenu koje su doprinijele da se prikupe relevantni dokazi koji ukazuju na sumnju da je M.B. izvršilac ovog krivičnog djela, nakon čega je za njim raspisana lokalna potjernica. Intenzivna potraga za ovim licem dovela je do otkrivanja tačne lokacije na kojoj se skrivao nakon čega je i uhapšen”, zaključili su iz Uprave policije.